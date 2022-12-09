الأرجنتين تهزم هولندا.. تبلغ نصف نهائي المونديال وتصطدم بكرواتيا

حسم مُنتخب الأرجنتين سهرة اليوم الجمعة تأهله للدور نصف النهائي من منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

وذلك بعد الفوز في مواجهة الدور ربع النهائي أمام هولندا بركلات الترجيح 4/3 إثر انتهاء الوقت الأصلي والوقتين الإضافيين بـ2/2.

وسجل ثنائية الأرجنتين في موقعة ملعب لوسيل كل من ناهويل مولينا في الدقيقة الـ35 وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ73.

بينما سجل، فاوت فيخهورست، ثنائية الفريق البرتقالي في الدقيقتين الـ83 والـ90+11.

وسيواجه مُنتخب الأرجنتين نظيره الكرواتي في المربع الذهبي لمونديال قطر.