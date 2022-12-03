الأرجنتين في مهمة سهلة على الورق ضد أستراليا وهولندا تصطدم بأمريكا

تبدأ اليوم السبت، فعاليات الدور الثمن النهائي لكأس العالم قطر 2022، بإجراء لقاءات في القمة تنتهي بخروج المغلوب.

وسيواجه المنتخب الهولندي متصدر المجموعة الأولى، منتخب الولايات المتحدة الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية.

وستجرى المقابلة بملعب خلييفة الدولي بداية من الساعة الـ16.00 بالتوقيت المحلي.

كما ستكون المباراة منقولة عبر قنوات:Alkass EXTRA One HD، beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max، Rai 1.

ولحساب ذات الدور، سيواجه المنتخب الأرجنتيني، نظيره الأسترالي بملعب أحمد بن علي المونديالي، بداية من الساعة الـ20.00 بالتوقيت المحلي.

واللقاء منقول عبر:TF1، beIN Sports HD 5 Max، beIN Sports HD 1 Max، Alkass EXTRA One HD