الأرجنتين متقدّمة بثنائية على فرنسا في شوط مثير من نهائي المونديال

تمكّن منتخب الأرجنتين من الفوز أمام فرنسا بثنائية مقابل صفر من إمضاء كل من ميسي و ديماريا في الشوط الأول. الذي جري بملعب “لوسيل”.

و سيطر منتخب الأرجنتين بالطول و العرض على الشوط الأول وسط تجسيد بعض الهجمات من قبل المهاجم مبابي و رفقائه.

ومنح الحكم الرئيسي البولندي مارتشينياك سبع نقاط إضافية من الشوط الأول، بسبب عدد من التدخلات وفترات الراحة خلال المخالفات.

كما عرف الشوط الأول قيام مدرب الديكة باستبدال لاعبين، بسبب الضغط الكبير بإخراج كل من ديمبيلي و جيرو واستبدالهما بكل من ماركسو تورام وكولو مواني.

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