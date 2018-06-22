الأرجنتين.. 4 سيناريوهات لضمان التأهل للدور الثاني من مونديال روسيا

وجد المنتخب الأرجنتيني نفسه في وضعية صعبة للتأهل للدور الثاني من كأس العالم، بعد الخسارة التي مني بها أمام كرواتيا، بنتيجة 3-0.

ودخل منتخب التانغو، مرحلة الحسابات، بالنظر لحصده نقطة واحدة فقط في هذا المونديال، ويتواجد حاليا أمام أربعة سيناريوهات، قد يمكن أحدها رفقاء ميسي من التأهل.

الإحتمال الأول، هو فوز الأرجنتين على نيجيريا، وتأمل حصد ايسلندا لنقطة واحدة على الأكثر في المبارتين المتبقيتين لها أمام نيجيريا وكورواتيا.

الفرصة الثانية ستسمح للأرجنتين بالتأهل مباشرة للدور الثاني، في حال فوزه على نيجيريا، وخسارة ايسلندا كلتا مبارتيها أمام نيجيريا وكورواتيا.

وفي حال تعادل ايسلندا في كلتا مبارتيها المقبلتين، وضمان رفقاء ميسي نقاط نيجيريا، سيتأهلون رفقة كرواتيا للدور الثاني.

وفي الإحتمال الأخير، سيكون الأرجنتين مجبرا على الفوز على نيجيريا بعدد كبير من الأهداف، في حال فوز ايسلندا على نيجيريا، وخسارتها أمام كرواتيا.

يذكر أن الترتيب الحالي لمجموعة الأرجنتين، يتصدره منتخب كرواتيا بـ6 نقاط، متبوعا بإيسلندا والأرجنتين بنقطة لكل منهما، وأخيرا نيجيريا بدون رصيد.