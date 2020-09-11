الأردن: انفجار في مستودع للذخيرة.. ولا خسائر بشرية

وقع فجر اليوم الجمعة انفجار في مستودع للذخيرة شرقي مدينة الزرقاء، الواقعة 25 كلم شرق العاصمة الأردنية عمان.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن الانفجار كان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأعلنت السلطات الأردنية أن انفجارا وقع فجر الجمعة في مستودع للذخيرة شرقي مدينة الزرقاء، من دون قتلى أو جرحى.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن الانفجار الذي كان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي.

ولاحقا أعلنت السلطات أن فرق الدفاع المدني والجيش سيطرت على الموقف وأخمدت الحريق الذي خلفه الانفجار، مؤكدة عدم وقوع إصابات.