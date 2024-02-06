الأردن تتأهل إلى نهائي كأس آسيا على حساب كوريا الجنوبية

صنع منتخب الأردن الحدث، اليوم الثلاثاء، بالتأهل إلى نهائي كأس أسيا لأول مرة في تاريخه بعد التغلب على كوريا الجنوبية بثنائية.

كما فاز منتخب الأردن لاول مرة في التاريخ على كوريا الجنوبية.

وسجل هدف الأردن الأول يزن النعيمات في الدقيقة 53 من عمر الثاني، قبل أن يضيف موسى التعمري الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريقة ضربة جزاء.

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