الأردن تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الجزائر في المونديال

تلقى منتخب الأردن ضربة موجعة قبل مشاركته التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026، بتأكد غياب الثنائي يزن النعيمات وأدهم القريشي عن البطولة بسبب الإصابة.

وهي خسارة مؤثرة لـ “النشامى” قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الوطني ضمن دور المجموعات.

وأكد الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي، أن اللاعبَين بذلا جهودا كبيرة خلال فترة العلاج والتأهيل من أجل اللحاق بالمونديال، غير أن الإصابة حالت دون مشاركتهما في العرس العالمي.

ويعَدُّ غياب يزن النعيمات ضربة قوية للمنتخب الأردني، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ودوره الهجومي المؤثر، خاصة وأن “النشامى” يستعدون لخوض أول مشاركة لهم في تاريخ كأس العالم، وسط طموحات بتقديم مستويات مشرفة أمام منتخبات قوية على غرار منتخب الجزائر ومنتخب الأرجنتين ومنتخب النمسا.

وسيكون المنتخب الأردني على موعد مع مواجهة قوية أمام “الخضر” في دور المجموعات، في لقاء يترقبه عشاق الكرة العربية.