الأردن تطالب الكيان الصهيوني بالإفراج عن إثنين مواطنيها

وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم الثلاثاء إستدعاء إلى السفير الصهيوني بعمان .

وذلك لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز مواطنين أردنيين في تل أبيب.

وشددت الخارجية الإردنية في رسالتها على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن الوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية.

وأكدت ذات الهيئة، على ضرورة احترام الكيان العبري كافة حقوقهما القانونية والإنسانية بما يتسق مع المعاهدات ومعايير حقوق الانسان الدولية.

وطالبت الوزارة السفير بنقل رسالة عاجلة إلى سلطاته للإفراج عن المواطنين.