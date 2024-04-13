الأردن تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الطائرات 

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، اليوم السبت، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتاً .

وقالت في بيان إنها “اتخذت قراراً بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC أي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات”.

وأوضح ذات البيان، أن هذا القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقاً للمعايير المتبعة عالميا.