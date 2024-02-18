الأردن.. وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

توفي اليوم الأحد، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني.

ونعى الديوان الملكي الهاشمي والد الأميرة رجوة الحسين عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت.

وجاء في بيان النعي: “بأمر من الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام. اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري”.

وأضاف: “ويُعرب الديوان الملكي الهاشمي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله. ولأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد. والأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم. داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته”.