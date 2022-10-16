أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية على انفراد مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي. والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. كما توسعت المباحثات بعدها لتشمل وفدي البلدين في جلسة عمل تركزت حول العلاقات الثنائية والمسائل التي تهم الشأن العربي. في أفق القمة العربية الهامة التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022.

كما تطرق الطرفان خلال المشاورات التي أجراها الوزيران الجزائري والأردني، إلى “تفعيل العمل العربي المشترك”. لا سيما وأن “زيارة الصفدي إلى الجزائر تأتي قبيل انعقاد القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل”.

في حين، أكد الصفدي، أن الأردن يتطلع إلى “قمة عربية ناجحة تعضد العمل العربي المشترك وتفعله”. و”تطور أدواته بما ينعكس خيرا على دولنا وشعوبنا”.

وأعرب الصفدي عن “ثقته” بأن قمة الجزائر “ستكون بجهود أشقائنا الجزائريين ناجحة” مضيفا بأنها “قمة ضرورية”. باعتبار أنها “الأولى التي تنعقد منذ ثلاث سنوات”.

وقال الوزير الأردني أنه بحث “كيفية العمل لتخرج القمة بقرارات تحاكي التحديات التي تواجهها الدول العربية بشكل عملاني وتقدم طروحات”. و”أفكار ومشاريع قادرة أن تنهض بالعمل العربي المشترك بشكل يساعد على تلبية طموحات الشعوب العربية”. “التي تحتاج منا تعاون أكثر موضوعية مع الكثير من القضايا”.

وعن أهمية العمل الجماعي أكد الصفدي أنه “كلما عملنا معا بشكل منسق كلما استطعنا تحقيق طموحات شعبنا بشكل أفضل” للإشارة حل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالجزائر في زيارة رسمية إلى الجزائر.