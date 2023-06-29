الأردن يستدعي سفيرة السويد احتجاجا على حرق المصحف

استدعى الأردن السفيرة السويدية لديه احتجاجا على حرق “متطرفين” لنسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم.

وحسب بيان للخارجية الأردنية، اليوم الخميس، استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، السفيرة السويدية في عمّان.

وأبلغت الخارجية الوزيرة، احتجاج الأردن الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم.

وقالت الوزارة أن حرق نسخة من المصحف الشريف فعلا عنصريا من أفعال الكراهية الخطيرة. ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأكدت أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها في سياق حرية التعبير مطلقا”.