الأردن يُفاجئ العالم ويكشف عن وفاة مواطن بكورونا قبل 6 سنوات!

فاجأ الناطق بإسم لجنة الأوبئة في الأردن، نذير عبيدات، العالم، بالكشف عن رصد حالة وفاة لمواطن بفيروس من فيروسات كورونا عام 2014.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن إذاعة “حسنى”، اليوم الأحد، تصريح عبيدات، بأن هذا الفيروس جاء بعد ظهور فيروس “سارس” بعدة سنوات.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن جميع هذه الفيروسات تنتمي إلى عائلة كورونا.

وكشف الناطق بإسم لجنة الأوبئة، أن الأردن سجلت بتلك الفترة عدة إصابات، وأن المواطن المتوفي كان يعاني من مرض مناعي مزمن.

وأكد ذات المسؤول، أن الوفاة جاءت بسبب فيروس كورونا “ميرس”، وليس بسبب “كوفيد 19” المستجد والموجود حاليا في العالم.

وأوضح المختص، أن فيروس “ميرس”، ظهر لأول مرة في الأردن، وتشكلت بؤرة له هنالك، ولكن لم يتم تشخيص المرض آنذلك.

وأضاف ذات المتحدث، أنه وبعد أشهر من ذلك، ظهرت حالات في السعودية، وتم التعرف على أنه فيروس “ميرس”، وبفحص العينات تبين أن الفيروس في الأردن هو نفسه الموجود في السعودية.