ولي عهد الأردن: يجب الاستثمار في مواردنا الطبيعية وشبابنا لصنع مستقبل أفضل

أكد ولي عهد الأردن الهاشمية، الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستثمار في الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها العالم العربي. إضافة إلى الاتفاقيات العربية التجارية، والشباب الذين يمثلون قوة بشرية كبيرة. قائلا أن الاستثمار فيها سيقود إلأى نهضة اقتصادية وتصنع مستقبل أفضل ونمو الشعوب.

في حين، أشار ولي عهد الأردن، إلى أن “لا يزال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية “. و”قرارات الشرعية الدولية خيارا استراتيجيا”. “بما يضمن قيام دولة فلسطين مستقلة ذات السيادة”. “قابلة للحياة على خطوط جوان 1967 وعاصمتها القدس “.

كما شدّد على ضرورة تكثيف الدولية ذات العلاقة، “لاستئناف عملية السلام ودعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على “. “اما القدس فهي مركز وحدتنا ودفاعنا المشترك عن هوية الأمة بأكملها”. في حين أشار إلى استمرار الأردن بكل مقدساتها المسيحية والإسلامية بالتعاون مع الأشقاء في السلطة الفلسطينية في حماية المقدسات.

وعن الشق السوري، قال الحسين، “لا بديل عن عمل جماعي لإيجاد حل سياسي يحفظ سيادة سوريا ووحدتها أرضا وشعبا”. تابعا “لابد من حلول تعيد الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا وعلينا جميعا تقع مسؤولية حل أزماتنا العربية “.

كما تطرق ولي عهد الأردن، إلى التحديات قائلا “تحدياتنا متشابهة وفرصنا مشتركة فلابد من الاستفادة من الإمكانيات الواعدة”. ” في مجالات التجارة والإستثمار والصناعة والسياحة والزراعة”. مضيفا “فقد بات الأمن الغذائي وتعزيز مصادر المياه والطاقة في طليعة تحديات العالم”. و”هو ما يفرض علينا بناء على نقاط القوة في كل بلد عربي شقيق لتصبح قوة لبلداننا كافة”.