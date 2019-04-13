الأرز الأطلسي للحظيرة الوطنية ” المداد “محور دراسة لدار المطبوعات الجامعية الأوروبية

توصّل طالب دكتوراه محافظ قسم في إدارة الغابات بولاية تيسمسيلت في دراسة هي الأولى من نوعها إلى تحديد 13 نوعا غابيا لشجرة الأرز ضمن التشكيلة التي تكسو الحظيرة الوطنية ” المداد “بثنية الحد .

وقدم المؤلف : محمد معيريف في الكتاب الصادر عن دار المطبوعات الجامعية الأوروبية المعنون بـ “La typologie de la Cédraie du Parc National de Théniet el Had –

انواع التشكيلات الغابية للأرز الاطلسي بالحظيرة الوطنية لثنية الحد ” عرضا تحليليا بنيويا يناقش إنفراد هذا النوع الايكولوجي مع باقي الأصناف.

حيث تمكن من نشر مادة علمية تجيب على إشكاليات مستويات التوزيع الجغرافي والتربة والمناخ وكل عناصر بيئة الأرز الأطلسي.

وتوّج المؤلف دراسته بدليل يجمع إسقاطات ميدانية لمتابعة وتسيير نمو العينات البحثية من الأرز وإرشادات حول أهم قضايا التنوع في الحظيرة.

وتصنف الدراسة كبرنامج معلوماتي قد تنجح في انقاذ حظيرة المداد من المهددات الطبيعية والبشرية حال ايلائها درجة متطورة من الاهتمام.