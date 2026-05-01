الأرصاد الجوية: أمطار رعدية معتبرة في 16 ولاية

حذّر

ت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، اليوم الجمعة.بعدد من ولايات الوطن، وذلك إلى غاية منتصف النهار.

وحسب ذات المصالح، فإن هذه الاضطرابات الجوية قد تتسبب في تساقط كميات معتبرة من الأمطار.خصوصا بالمناطق الشمالية والداخلية. مع احتمال تسجيل. نشاط رعدي قوي في بعض الولايات.

ويشمل التنبيه كلًا من الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، الشلف، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت، الأغواط، البيض، غرداية، ورقلة، إليزي، وإن صالح.