الأرصاد الجوية.. إستمرار سقوط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية

نبهت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الاحد، من استمرار سقوط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 25ملم محليا على المناطق الغربية.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية أن استمرار سقوط الامطار سيكون الى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد.

وأشارت ذات المصالح ان الامطار ستمس كل ولاية وهران، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، سعيدة ومستغانم.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية ايضا من سقوط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 25ملم محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

وذلك على الولايات التالية: الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة وتيزي وزو.

وكشفت الارصاد الجوية في تنبيه آخر عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم في الساعة تكون مرفوقة بهبوب زوابع رملية و رداءة في الرؤية على المناطق الجنوبية.

وذلك بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأحد لتستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم، في كل من ورقلة الوادي غرداية اليزي وتمنراست.