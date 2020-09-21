الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية الليلة على هذه المناطق

أكدت مصالح الأرصاد الجوية على استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 25ملم على المناطق الشرقية إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية أم البواقي باتنة تبسة قالمة خنشلة و سوق أهراس

و أكدت ذات المصالح على أن تساقط أمطار رعدية تتعدى كمياتها 20ملم على المناطق الداخلية الوسطى الغربية بداية من فجر يوم غد الثلاثاء لتستمر إلى غاية منتصف النهار من يوم غد الثلاثاء.

كما يشمل هذا التنبيه الخاص بتساقط الأمطار الرعدية كل من ولايات الأغواط الجلفة و البيض