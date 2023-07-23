الأرصاد الجوية تحذر من حرارة جد قياسية خلال الأيام المقبلة

افادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من احتمالية تسجيل مقاييس مرتفعة لدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة. كما أشارت المصلحة ذاتها، في منشور لها عبر الفايسبوك، إلى أن الجزائر شهدت، منذ بداية شهر جويلية، ارتفاع محسوس في درجات الحرارة. حيث سجلت في الأيام الفارطة درجات جد مرتفعة مست بعض المناطق الشمالية للوطن.

ورفعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر. أين ستتعدى درجات الحرارة محليا 48 درجة مئوية تحت الظل. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن صلاحية النشرية الخاصة بداية من الساعة العاشرة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية، بالحرارة الشديدة، فهي كل من غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، بومرداس والجزائر العاصمة. تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.