قناة النهار الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر على 6 ولايات شرقية بداية من الأحد بقلم قناة النهار نشر في 26 جوان 2022 - 07:59 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 11 0 الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر على 6 ولايات شرقية بداية من الأحد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4wrJc اقرأ أيضا بلعابد : الشروع في تجهيز المؤسسات التربوية باللوحات الإلكترونية بداية من هذه الصائفة قناة النهار 06 جوان إستهلاك الوقود يرتفع في الجزائر..وإستخدام الغاز في تطور مستمر قناة النهار 07 جوان قسنطينة: وليد ونائلة.. قصة شابين نجحا في تصنيع أجود أنواع الجبن محليا قناة النهار 06 جوان أحمد ميزاب: مبادرة لم الشمل هي مشروع وطني متكامل والإنخراط فيها يحقق نقلة نوعية قناة النهار 09 جوان مــقاتلات من الســلاح الجوي ترحب برئيس الجمهورية في وهران قناة النهار 23 جوان جثـ.ـمان اللاعب "بلال بن حمودة" يوارى الثرى بمقبرة حجوط قناة النهار 11 جوان أحمد سليماني : هذه العوامل كانت سببا في إرتفاع تكلفة الحج لهذا العام قناة النهار 11 جوان إدارة الغابات: "70-10".. رقم أخضر للوقاية من حرائق الغابات قناة النهار 20 جوان القرية المتوسطية بوهران جاهزة لإستقبال الوفود المشاركة في الألعاب قناة النهار 22 جوان الشيخ النوي: بعد فضيحة السقي بالزيڨو بعين الدفلى..الوالي يتدخل ورئيس البلدية يكذب قبل إكتمال التحقيق قناة النهار 07 جوان