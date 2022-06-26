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قناة النهار

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر على 6 ولايات شرقية بداية من الأحد

بقلم قناة النهار
الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر على 6 ولايات شرقية بداية من الأحد
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الأرصاد الجوية تحذر من موجة حر على 6 ولايات شرقية بداية من الأحد

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