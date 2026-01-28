الأرصاد الجوية.. تراجع تدريجي في سرعة الرياح ابتداءً من غدٍ الخميس

أفاد رئيس قسم التنبؤات الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، بأن سرعة الرياح القوية التي تشهدها عدة ولايات من الوطن يرتقب أن تنخفض تدريجيا ابتداءً من يوم غد الخميس.

حيث من المتوقع أن تتراجع إلى حدود 90 كلم/سا، بعدما بلغت ظهيرة اليوم الأربعاء ما بين 110 و120 كلم/سا في بعض مناطق غرب البلاد.

وأوضح المتحدث بأن أغلب الولايات الغربية تعرف حاليا رياحًا تتراوح سرعتها بين 110 و120 كلم/سا، لا سيما بمنطقة مغنية بولاية تلمسان وكذا بولاية سيدي بلعباس. مشيرا إلى أن هذه الرياح ستلتحق تدريجيا بولايات وسط البلاد بداية من مساء اليوم الأربعاء، خاصة بالمناطق الساحلية والقريبة من السواحل والمناطق الوسطى.

وأضاف أن الرياح القوية ستصل خلال الساعات القادمة إلى ولايات شرق البلاد بالسرعة نفسها. خصوصا بالمناطق الساحلية والهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس. وذلك ابتداء من الساعة 19:00 مساء إلى غاية الساعة 1:00 صباحًا من يوم غد الخميس، قبل أن تضعف سرعتها تدريجيًا.

وبخصوص ولايات وسط وغرب البلاد، توقع رئيس قسم التنبؤات الجوية أن تهدأ سرعة الرياح بداية من الساعة 21:00 من مساء اليوم. على أن تعود صباح غد الخميس بسرعة أقل لن تتجاوز 90 كلم/سا.