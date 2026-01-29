الأرصاد الجوية: سرعة الرياح سجلت أرقام قياسية بلغت 140 كم/سا أمس الأربعاء

عرفت الوضعية الجوية, جراء سرعة الرياح القوية التي تعرفها عدة ولايات من البلاد, تسجيل أرقام قياسية بلغت 140 كم/سا امس الأربعاء. حسبما أفاد به المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية, إبراهيم إحدادن.

وأوضح إحدادن، أن سرعة الرياح ارتفعت إلى مستويات جد عالية امس حيث وصلت إلى 140 كم/سا في منطقة تسالة (ولاية سيدي بلعباس). و137 كم/سا بالشريعة (ولاية البليدة).

ووفقا لأرقام الديوان المحينة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال, فإن سرعة الرياح القصوى بلغت 115 كم/سا بتلمسان. و 120 كم/سا بمغنية (ولاية تلمسان) و 90 كم/سا بالشلف و 117 كم/سا بتنس (ولاية الشلف). و 108 كم/سا بقوراية (ولاية تيبازة) و 102 كم/سا بتيارت.

وفي الجزائر العاصمة, بلغت السرعة القصوى المسجلة 70 كم/سا, بينما وصلت سرعة الرياح 90 كم/سا بعين الدفلى. 80 كم/سا بمعسكر, 90 كم/سا بوهران, 95 كم/سا بالمدية, 71 كم/سا بتبسة, 87 كم/سا ببرج بوعريرج.

