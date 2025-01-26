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قناة النهار

الأرصاد الجوية..عودة الأجواء الشتوية بداية من يوم الثلاثاء

بقلم قناة النهار
الأرصاد الجوية..عودة الأجواء الشتوية بداية من يوم الثلاثاء
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الأرصاد الجوية..عودة الأجواء الشتوية بداية من يوم الثلاثاء

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