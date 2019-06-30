الأرصاد المصرية تحذر من مخاطر موجة حر كبيرة

أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، “أحمد عبد العال”، أن التغيرات المناخية التي أثرت على العالم بالكامل، أثرت أيضا على مصر.

وأضاف “أحمد عبد العال”، خلال تدخل تلفزيوني، أمس السبت، أن نسبة الرطوبة ارتفعت في مصر خلال آخر أربع سنوات، إلى 80 بالمائة.

وقال ذات المسؤول، إن ارتفاع نسبة الرطوبة سيستمر في مصر طيلة فترة الصيف.

وأكد أحمد عبد العال، أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي قد يؤثر على أوروبا بالكامل، مثلما حدث في 2003 مما أدى لسقوط ضحايا في أوروبا.

وتابع ذات المتحدث، أن درجة الحرارة وصلت في فرنسا لـ46 درجة، وهذا أمر غريب عليها.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المصريين بعدم ترك المياه الغازية أو زجاجات العطر في السيارات، لأن مثل هذه الأشياء، قد تنفجر مع ارتفاع درجة الحرارة، وتسبب أضرارا كبيرة.

كما أشار إلى أن ترك زجاجة المياه في الشمس مباشرة،يؤدي إلى تفاعلها مع مادة البلاستيك، وهذا قد يؤثر على صحة الإنسان.