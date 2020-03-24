الأرصاد.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء في تنبيه لها، من سقوط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأفاد تنبيه المصالح الجوية أن سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم /سا وستكون بداية من اليوم على الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وأشارت ذات المصالح ان الولايات المعنية هي كل من التبسة الوادي، ورقة، إليزي، غرداية، أدرار وتندوف، تمنراست، الرياح ستكون مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية على المناطق الجنوبية.

كما حذرت مصالح الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها الـ 30 ملم محليا على المناطق الشمالية.

سقوط الأمطار سيكون بداية من مساء اليوم على الساعة 15 وتستمر إلى غاية فجر غد الأربعاء.

وأضافت المصالح ان الولايات المعنية بسقوط الأمطار هي كل من تلمسان، الشلف،تيبازة، بجاية، جيجل، الطارف مسيلة البويرة قسنطينة، سوق اهراس، أم بواقي، بسكرة، تبسة، الجلفة،تيزي وزو، البليدة، قالمة .