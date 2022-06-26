لا خسائر بشرية إثر الهزة الأرضية التي ضربت وهران

لم تسبب الهزة الأرضية التي ضربت ولاية وهران، مساء اليوم الإثنين، أي خسائر بشرية حسب ما كشفه بيان الحماية المدنية للولاية.

وحسب ذات البيان، فإن مصالح الحماية المدنية لولاية وهران وتحت اشراف مديرها الولائي العقيد سويكي محفوظ قامت بعمليات إستطلاعية عبر كامل تراب الولاية بتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية.

ليتم تسجيل بعض التشققات فقط في بعض المنازل على مستوى بلدية آرزيو.

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