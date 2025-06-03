الأرض تتهيأ ليوم عرفة.. والسماء للدعوات

همسة من القلب وإلى قلوبكم

فعسى أن تجد مرادك في ها اليوم المبارك، وعسى أن يكون يوم جبرك، عسى أن تجد ما تحبه تماما كما تمنيت، أن تأتيك المسرات من حيث لا تحتسب، عسى أن تجاب دعواتك، و أن تنفتح لك أبواب الخيرات جميعها في سيرك، عسى أن تطمئن كثيرا حتى لا تخشى أي شيء، وأن يفاجئك القدر بما تهوى كما يرضاه الله وأن يمتلئ فؤادك بالفرحة التي لا يعكر صفوها أحد..

هو الدعاء الذي يجب أن تردده ألسنتنا واليقين بالإجابة لأنه وحده الله من يجيب ويستجيب. فلا تنسو غيركم بالدعاء . الشفاء لكل مريض، وزوال الهم عن كل مكروب، والنجاح لكل طالب علم، والتوفيق لكل من يسعى في الأرض إبتغاءا لوجه الله.

هو يوم عرفة يوم ليس كسائر الأيام فلنغتنمه ونوثق حبال الدعاء مع الرحيم الرحمان.