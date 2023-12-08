الأرض تشهد مستويات ثاني أكسيد الكربون لم يتم تسجيلها منذ 14 مليون سنة

كشفت دراسة نشرت يوم أمس الخميس في مجلة Science أن كوكبنا يشهد حاليًا مستويات غير مسبوقة من ثاني أكسيد الكربون. لم يتم الوصول إليها منذ 14 إلى 16 مليون سنة على الأقل.

وكشفت دراسة واسعة النطاق، أن المستويات الحالية لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. لم يتم الوصول إليها منذ 14 مليون سنة على الأرض. والتي تستحضر المناخات غير المضيافة التي تتجه نحوها البشرية.

يقول المؤلف الرئيسي بيربيل هونيش، الباحث في جامعة كولومبيا في نيويورك: “إن هذا. يبين لنا حقًا مدى غرابة ما نقوم به في تاريخ الأرض”.

المرة الأخيرة التي احتوى فيها الغلاف الجوي لكوكبنا على نفس تركيز غاز الدفيئة الرئيسي (CO2). كما هو الحال اليوم، حوالي 420 جزء في المليون (جزء في المليون)، كان قبل حوالي 14 إلى 16 مليون سنة.

ويعود تاريخ ذلك إلى وقت أطول بكثير مما قدره العلماء سابقًا (من 3 إلى 5 ملايين سنة). على سبيل المثال، قبل 14 إلى 16 مليون سنة، لم يكن هناك غطاء جليدي في جرينلاند.

مناخات غير معروفة للبشرية

ومع ذلك، فإن “حضارتنا معتادة على مستويات سطح البحر التي نشهدها حاليا. وعلى المناطق الاستوائية الحارة، وعلى القطبين الباردين. وعلى المناطق المعتدلة التي تستفيد من كثرة هطول الأمطار”، كما يحذر بيربل هونيش.

يتذكر العالم قائلاً: “لقد تطور جنسنا البشري (…). لمدة 3 ملايين سنة فقط”. “لم نشهد قط شيئًا مثل هذه المناخات الدافئة.”

قبل العصر الصناعي، كان تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حوالي 280 جزءًا في المليون. وقد زاد هذا بمقدار النصف مع الأنشطة البشرية، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة بحوالي 1.2 درجة مئوية.

وإذا استمرت انبعاثاتنا، فقد يرتفع التركيز إلى 600 أو 800 جزء في المليون. وهي المعدلات التي تم الوصول إليها خلال العصر الأيوسيني (قبل 30 إلى -40 مليون سنة). قبل تغطية القارة القطبية الجنوبية بالجليد. وعندما كانت الحياة البرية والنباتات الكوكبية مختلفة تمامًا، على سبيل المثال الحشرات الضخمة.

من العوالق إلى ثاني أكسيد الكربون

الدراسة التي نشرت يوم الخميس هي نتيجة سبع سنوات من العمل من قبل مجموعة من 80 باحثا في 16 دولة. تعتبر استنتاجاتهم الآن إجماعًا علميًا.

ولا تكمن مساهمتهم في جمع بيانات جديدة، بل في العمل المضني المتمثل في إعادة التقييم وتوليف الأعمال الموجودة بالفعل. لتحديثها وتصنيفها حسب موثوقيتها، مما جعل من الممكن استخدام أفضل البيانات من أجل استخلاصها صورة شاملة.

لإعادة بناء المناخات الماضية، تتمثل إحدى التقنيات المعروفة في استعادة فقاعات الهواء من أعماق القمم الجليدية. التي كانت تحاصر تكوين الغلاف الجوي في ذلك الوقت. لكن هذه التقنية تسمح لنا فقط بالعودة إلى بضع مئات الآلاف من السنين.

للمضي قدمًا، عليك استخدام علامات غير مباشرة. وبالتالي، أتاحت الدراسة الكيميائية للأوراق القديمة أو المعادن أو العوالق. استخلاص تركيز ثاني أكسيد الكربون في فترات معينة أقدم.

على مدى الـ 66 مليون سنة الماضية، تعود الفترة الأكثر دفئًا التي عرفتها الأرض إلى حوالي 50 مليون سنة مضت. حيث بلغ تركيز ثاني أكسيد الكربون 1600 جزء في المليون ودرجات حرارة أكثر دفئًا. بمقدار 12 درجة مئوية عما هي عليه اليوم.

وقد انخفضت هذه المستويات ببطء حتى قبل 2.5 مليون سنة مضت. وفي زمن العصور الجليدية. انخفض تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى 270-280 جزءًا في المليون. وظلت هذه المستويات مستقرة حتى بدأت البشرية في حرق الوقود الأحفوري على نطاق واسع.

ووفقا للدراسة، فإن مضاعفة معدل تركيز ثاني أكسيد الكربون من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب تدريجيا. على مدى مئات الآلاف من السنين، حتى تصل إلى 5 إلى 8 درجات مئوية إضافية.