وقال رئيس المنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي، لوط بوناطيرو أن النشاط المحلي الذي بدأ بزلازل ميلة، باتنة، تيبازة إلخ. يندرج ضمن انتعاش نشاط عالمي وانتعاش في النشاط البركاني العالمي المسجل عبر العالم مثل بركان إيطاليا وأندونسيا إلخ.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي أنه نشاط جيوفيزيائى عالمي يستمر في الأشهر المقبلة في مناطق الحوض البحر الأبيض المتوسط والعالم.

ميزاته، هذه المرة، حدوث هزات فردية منفصلة أو متتالية زمنيا ومكانيا حسب طبيعة التركيبة الجيوتكتونيكية لطبقات القشرة الأرضية والخريطة الزلزالية لكل منطقة”.