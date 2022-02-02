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الأرض تهتز في قالمة

بقلم نادية بن طاهر
الأرض تهتز في قالمة
هزة أرضية
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شعر سكان ولاية قالمة أمسية اليوم الأربعاء، بهزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر.

كما تم تسجيل الهزة الأرضية على الساعة الرابعة مساءً و24 دقيقة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل، حدد مركز الهزة حدد ب 5 كم شمال غرب حمام مسكوتين، بولاية القالمة.

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