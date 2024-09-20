الأرض ستعرف ظاهرة “مفاجأة” لعدة أسابيع

سيكون للأرض قمر صناعي جديد لمدة شهر ونصف في الخريف. حسبما أفاد العلماء في العدد الأخير من مجلة RNAAS التي نشرت في سبتمبر.

ويقول العلماء: “إن الجسم السماوي الصغير المكتشف حديثًا 2024 PT 5 سيصبح قمرًا صغيرًا في عام 20240 من 29 سبتمبر إلى 25 نوفمبر”.

هذا “الجرم السماوي” عبارة عن كويكب يبلغ طوله حوالي 10 أمتار، اكتشفه العلماء مؤخرًا في 7 أوت. وسوف يدور حول الأرض بشكل مؤقت، كما يفعل القمر، ومن هنا أطلق عليه لقب “القمر الصغير”.

وبحسب مجلة نوميراما العلمية، فإن هذه الظاهرة لن تكون مرئية بالعين المجردة، بل سيكون من الصعب مراقبتها عبر التلسكوبات الاستهلاكية. ومع ذلك، ينبغي أن يكون مرئيًا لتلسكوبات علماء الفلك المحترفين.

ووفقا للباحثين، سيتم “التقاط الكويكب مؤقتا” بواسطة جاذبية الأرض، قبل أن “يقترب من الأرض بسرعة حوالي 1 كم/ ثانية”. ويصل إلى “مسافة لا تقل عن 0.012 وحدة فلكية (أو حوالي 1.7 مليون كيلومتر) في 9 جانفي 2025”. .

ويشير العلماء إلى أنه سيغادر بعد ذلك المنطقة الأرضية “حتى عودته التالية في عام 2055”.

وبمجرد انتهاء الظاهرة، سيعود 2024 PT 5 إلى حيث أتى، أي حزام الكويكبات الذي يدور حول الشمس.

لا توجد جولة كاملة على الأرض

“الجسم الذي سيزورنا ينتمي إلى حزام كويكبات أرجونا، وهو حزام ثانوي من الكويكبات. يتكون من صخور فضائية تتبع مدارات مشابهة جدًا لمدارات الأرض”. كما يقول مدير الدراسة كارلوس دي لا فوينتي ماركوس من موقع Space.com. جامعة كومبلوتنسي في مدريد.

ويوضح العالم أنه عندما تتحرك الكويكبات بشكل أبطأ من المعتاد، يتم تعديل مسارها.

ويقول: “في ظل هذه الظروف، يمكن أن يصبح الجسم قمرًا مؤقتًا للأرض”، ولكن دون أن يدور حول الأرض بالكامل.

ووفقا للباحثين، فقد حدثت بالفعل ظاهرة مماثلة “قصيرة المدى” في عام 1981، ثم في عام 2022.