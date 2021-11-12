الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر الخميس المقبل

ستشهد الأرض الأسبوع المقبل أطول خسوف جزئي للقمر في هذا القرن بين 18 و19 نوفمبر.

وسيحجب ظل الأرض ضوء الشمس من الوصول إلى القمر إلى حد كبير، ما يغطي جارنا القمري بالظلام.

وحسب إحصائيات وكالة ناسا عن خسوف القمر من عام 2001 حتى عام 2100 أن الخسوف الجزئي سيكون الأطول في القرن.

وقالت ناسا “قد لا يكون الخسوف الجزئي للقمر مذهلا للغاية مثل الخسوف الكلي. حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض. ولكنه يحدث بشكل متكرر أكثر. وهذا يعني فقط المزيد من الفرص لمشاهدة تغييرات طفيفة في نظامنا الشمسي تحدث أحيانا أمام أعيننا”.

وأشارت أن الخسوف ستبلغ مدته أكثر من 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية.

وغرد مرصد هولكومب في إنديانا على “تويتر”: “سيكون هذا أطول خسوف جزئي للقمر منذ 580 عاما”.

ولا يتمتع خسوف القمر بنفس مظهر كسوف الشمس حيث يبدو أن شخصا ما يقوم بنحت ثقب أسود من جانب الشمس.

وأثناء خسوف القمر، يغمق القمر وأحيانا يتخذ لونا ضارب للحمرة، وبالنسبة للخسوف الجزئي، فإن ظل الأرض لا يغطي القمر بالكامل.

وسيكون الخسوف مرئيا على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية مساء يوم 18 نوفمبر وحتى الساعات المبكرة من صباح 19 نوفمبر.

وسيكون الخسوف مرئيا في أمريكا الشمالية والمحيط الهادئ وألاسكا وأوروبا الغربية وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان.

ولن يكون الخسوف مرئيا من إفريقيا أو الشرق الأوسط أو غرب آسيا.

قد تجد مناطق أخرى غيوما تحجب رؤية القمر، ولذلك، سيكون هناك خيارات عبر الإنترنت لمتابعة حركة القمر.

وتتوقع وكالة ناسا أن الخسوف شبه الكلي للقمر سيبدأ من الساعة 7:19 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق.

ويصل إلى الحد الأقصى في حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق. فيما سينتهي الحدث في الساعة 10:47 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق.