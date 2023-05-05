الأرض على موعد مع خسوف القمر

تشهد الكرة الأرضية اليوم الجمعة، خسوف القمر، الذي يعد أول ظاهرة خسوف تحدث للقمر خلال العام 2023.

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانا صحفيا عن تفاصيل حدوث ظاهرة خسوف القمر 2023. ذكر خلاله أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد. فإنه سوف يحدث خسوف شبه ظل للقمر يوم الجمعة الموافق 5 ماي 2023.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن حدوث ظاهرة خسوف القمر 2023. يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهرشـوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96،4 % تقريبا من سطح القمر.

ويتوقع أن يستغرق خسوف القمر شبه الظلي في جميع مراحل الخسوف من البداية إلى النهاية في 4 ساعات و18 دقيقة تقريبًا.

ويعد خسوف القمر فرصة للتصوير، فخسوف القمر شبه الظل لا يختفي فيه القمر تماما كما يحدث في الخسوف الكلي. ولكن مجرد حدوث ظلام خفيف للقمر عن وضعه الطبيعي وممكن لا يلاحظ بسهولة بالعين.