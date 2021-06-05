الأرقام تتحدث.. محرز “المظلوم” ينال حقه أخيرا

تحصل الدولي الجزائري، رياض محرز وبعد طول إنتظار، على الإعتراف الذي يستحقه بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة مانشسر سيتي في رابطة الأبطال الأوروبية. وأختير اليساري الساحر في التشكيلة المثالية لأغلى مُنافسة في القارة العجوز من طرف موقع “هوسكور.

وصُنف الجناح الطائر في التشكيلة المثالية، للطبعة الماضية من “التشامبينزليغ”، إستنادا للأرقام والإحصائيات المميزة التي وقع عليها مع “الستيزنس”، والتي لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال.وجاء هذا التكريم المُستحق لقائد الخضر، ليُنسيه ولو قليلا في الظلم الذي تعرض له من “الويفا”، التي لم تضعه في قائمة أحسن اللاعبين من الطبعة التي فاز بها تشيلسي، الأسبوع الماضي.

وإعتبر العديد من المُتابعين، بأن التجاهل الذي تعرض له محارب الصحراء، كان سببه رفعه للراية الفلسطينية، ليجد نفسه ضحية حسابات سياسية ضيقة.وكان نجم الجزائر، قد برز في رابطة الأبطال للموسم المُنقضي، بتسجيله لأربعة أهداف وتقديم كرتين حاسمتين في تسع مُباريات شارك فيها كأساسي.