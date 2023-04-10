الأرقام تنصف غولام وتثبت الإضافة الكبيرة التي قدمها لأنجي

نجح الدولي الجزائري فوزي غولام، في فرض نفسه ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في فترة وجيزة، بفضل آدائه الذي منح الإضافة اللازمة للفريق.

وكشف موقع “سوفا سكور” المختص في الاحصائيات، الأرقام التي بصم عليها غولام بآدائه في المباريات الست التي شارك فيها منذ التحاقه بنادي أنجي.

كما أكدت أرقام الدولي الجزائري، بأن نسبة تمرايرته الناجحة بلغت 81%، بالإضافة لـ52% تمريرة طويلة ناجحة، و36% عرضية ناجحة.

وشارك غولام، في صناعة تسعة فرص لفريقه، وبلغت نسبة نجاحه في الالتحامات 63%، لينال بكل هذا معدل تقييم من “سوفا سكور” بعلامة (7.2).

يذكر أن فوزي غولام، رسم انضمامه لنادي أنجي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة اننتقال حر.