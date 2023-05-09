الأرقان.. وزير الفلاحة يشدد على اهمية هذه الشجرة في يومها الدولي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، على الأهمية القصوى لشجرة “الأرقان” المعروفة بعدة فوائد اقتصادية واجتماعية وايكولوجية. وتعزيز دورها الفعال في مكافحة التصحر والتأقلم مع الجفاف، حيث تم تصنيفها من الأشجار الانواع الغابية والثمرية.

كما أشاد وزير الفلاحة، بأهم توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 جانفي 2023. لاسيما المتعلقة بتطوير إنتاج شجرة الأرقان في المناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية. وخصوصا ما تمحور بتأسيس مركز وطني لتطوير وتثمين زراعة شجرة الأرقان.

في حين، نوه هني، على مبادرة دائرته الوزارية بإطلاق عدة برامج لحماية و توسيع و تطوير شجرة الارقان. كما يقوم ايضا القطاع الفلاحي بمتابعة و تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بتطوير هذه الشعبة التي تكتسي طابع استراتيجي. بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

للإشارة، أشرف وزير الفلاحة اليوم الثلاثاء، بولاية تندوف على مراسم الاحتفال باليوم الدولي لشجرة الأرقان. المصادف لـ10 ماي من كل سنة تحت شعار “معا من اجل التنمية المستدامة لشجرة الأرقان”.

وجرى الاحتفال بحضور والي ولاية تندوف محمد مخبي و رئيس مجلس الشعبي الولائي ممثلي مجلس الأمة. و السلطات المحلية ممثلي المجلس الأعلى لشباب و محافظي الغابات للولايات المنتجة لشجرة الأرقان والمصالح الفلاحية. بالإضافة إلى إطارات من قطاع الفلاحة والتعليم العالي والخبراء ؛ والمدير العام للغابات ومحافظي الغابات للولايات المعنية بالشجرة. والمدير العام لمجمع الهندسة الريفية و المرأة الريفية وأعوان الغابات والفلاحين والموالين ومهنيين.