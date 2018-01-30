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الأركان التركية تنفي استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في عفرين السورية

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الأركان التركية تنفي استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في عفرين السورية
بقلم وكالات

أكدت هيئة الأركان العامة التركية، أن قواتها لا تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا خلال العملية العسكرية “غصن الزيتون”في مدينة عفرين السورية.

ونقلا عن روسيا اليوم شددت هيئة الأركان التركية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الجيش التركي لا يستخدم قنابل النابالم والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وغيرها من أنواع السلاح المحظور بموجب الاتفاقيات الدولية.

وأضافت هيئة الأركان أن القوات التركية لا تستهدف المنشآت الدينية والمعالم التاريخية والثقافية والأثرية.

وأن ضرباتها تقتصر على “مواقع الإرهابيين” وتجمعاتهم وآلياتهم وتحرص على سلامة السكان المدنيين.

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