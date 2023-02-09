الأرندي: إجلاء رعية جزائرية بطريقة غير قانونية “خرق سافر” للسيّادة الوطنية

أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، “الأرندي”، في بيان له، بشدة عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية من طرف دبلوماسيين وأمنيين فرنسين، واصفا هذا السلوك بالخرق السافر للسيّادة الوطنية.

وفي السياق ذات صلة، دعا الأرندي إلى الردّ بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية والتطاول على الأعراف الدبلوماسية.

وأشاد الحزب بالموقف الرسمي الجزائري جرّاء هذه الحادثة المسيئة، مؤكدا تأييده لأي قرارات أخرى تصبّ في مصلحة الدفاع عن بلادنا وشعبها ومؤسّساتها الدستورية.

واعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي هذه الخطوة المستفزّة دليلاّ على عدم جديّة الطرف الفرنسي في بناء علاقات نديّة، مثلما اقتضته الشراكة المتجدّدة وفق إعلان الجزائر.

كما يُبرز -يضيف البيان- أن فرنسا تسبح ضد تيّارٍ جارفٍ من الغضب والرفض، لسيّاسات الهيمنة والوصائيّة والاستغلال والسّيطرة على ثروات ومقدرات إفريقيا.