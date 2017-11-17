الأرندي الأفافاس والأرسيدي صورة للتعايش الديمقراطي ببومرداس

نشط مساء اليوم الجمعة وزير الثقافة عزالدين ميهوبي تجمعا شعبيا ببلدية واسيف بولاية بومرداس في إطار الحملة الإنتخابية لحزب الأرندي.

وكان التجمع الشعبي الذي نشطه ميهوبي ببلدية واسيف أمام مداومتي حزبي المعارضة الأفافاس والأرسيدي، دون أي إزعاج أو مناوشات.

وعكس العمل الجواري للأندي في بومرداس، أمام مداومتي الأفافاس و الأرسيدي، صورة حقيقية للتعايش الديمقراطي في الممارسة السياسية.

وصورة جميلة للممارسة السياسية الحقيقية والمنافسة النظيفة، بعيدا عن السب والشتم وصور العنف التي عهدتها المناسبات الإنتخابية.