الأرندي: “الإنفصالي فرحات مهني وأتباعه لا يمثلون أحفاد كريم بلقاسم والعقيد عميروش”

ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالتصريحات الخطيرة التي جاءت في محاضرة الإنفصالي فرحات مهني، وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد.

حيث تم بث المحاضرة عبر تقنية التحاضر عن بعد، في جامعة مولود معمري بتيزي وزو، حسب بيان للحزب اليوم، الأمر

الذي تم اعتباره “مساسا بالأمن القومي ووحدة الوطن والشعب، حيث أكد الأرندي بأن هذه التصرفات إنما هي دليل على محاولة

هذا الإنفصالي فرحات مهني، تأجيج الوضع، كما قال البيان بأن هذا الإنفصالي وأتباعه لا يمثلون أحفاد كريم بلقاسم والعقيد عميروش

ومحمد أولحاج، لأن منطقة القبائل لاتقل جزائرية عن أي شبر من هذا الوطن الحبيب، بل وكانت دائما قلعة من قلاع الوطنية”.

حيث أكد بيان الحزب بأن منطقة القبائل تصدت للمستعمر كما تصدت للإرهاب، وستبقى واحدة موحدة بشعبها رغم ما يحاك عليها.