الأرندي: الجامعة الصيفية جاءت بروح جديدة وصيغة مبتكرة

إنطلقت، اليوم الخميس، فعاليات الجامعة الصيفية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. حيث أشرف على افتتاح الفعاليات الأمين العام للحزب منذر بودن.

وقال منذر بودن في كلمته الإفتتاحية للجامعة الصيفية لـ”الأرندي”، إن هذا الموعد السياسي البارز عاد بعد غياب دام 17 سنة. حيث جاءت بروح جديدة وصيغة مبتكرة تحت شعار التحولات الدولية والتطلعات الوطنية.

وأكد منذر بودن، أن في ظل السياقات التي نشهدها يتطلب على الجزائر ان يكون لها رؤية سياسية استشرافية.

وأشار الأمين العام للأرندي، أن الجامعة الصيفية تنعقد بعد نجاح معرض التجارة البينية الافريقية، بكل المقاييس والذي فتح آفاق جديدة لافريقيا.

وافاد بودن أن الحزب يسعى للخروج بورقة طريق تدعم رؤية الاغلبية الرئاسية التي ننتمي اليها.

وفي ظل الأحداث الدولية، أدان الارندي العمل العدواني للكيان الصهيوني، داعيا لمحاسبة المسؤولين عنه. كما جدد موقف الجزائر الثابت اتجاه القضايا العادلة وندد بالهجوم الذي طال سفينتين من أسطول الحرية.

وأكد المتحدث، أن رئيس الجمهورية يذكر في كل مرة القضية الفلسطينية. ويؤكد أن الحل في قيام الدولة الفلسطين وعاصمتها القدس الشريف.