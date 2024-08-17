الأرندي.. الجزائر تحتاج إلى رجل قوي والمترشح تبون حارب الفساد

قال مصطفى ياحي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، أن المترشح عبد المجيد تبون حارب الفساد والقوى غير الدستورية.

وأضاف ياحي خلال تجمع له اليوم السبت بولاية أم البواقي، أن المترشح عبد المجيد تبون أمسك زمام الامور، من خلال جزائر منهكة اقتصاديا وميزانية الدولة الضعيفة و المترشح تبون انطلق في بناء الدولة.

وأكد على العملة التي لدينا من أجل ترشيدها للحفاظ على الدولة. وأكد أنه لابد من بيئة للشعب لبناء الفلاحة والاقتصاد.

وأشار ياحي في ذات السياق، أن المترشح عبد المجيد تبون قام بمعركة لأجل استرجاع الأموال المنهوبة. وقال النهب والمال الفاسد هو الذي يكسر الامم. و قام باصلاحات وليس من الممكن أن يبقى الشعب لاينتج. ونعول على اموال البترول. مضيفا أن ما قام به عبد المجيد تبون هو ثورة فلاحية من خلال الشركات الاجنبية خاصة القطرية.

وأوضح ياحي في سياق ذي صلة، أن الجزائر تعمل في صمت، والمترشح عبد المجيد تبون قام باقتصاد قوي كأولوية وقام برفع الاجور للموظفين ووعد برفعها 100%. كما أن 2 مليون بطال يتحصلون على المنحة لاول مرة في الجزائر. مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج إلى رجل قوي ولابد من التلاحم لأجل حماية وطننا الذي هو مستهدف.