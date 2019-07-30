الأرندي: العدالة تحتكم لقوانين الجمهورية ولا أحد يتدخل في صلاحياتها

كعادته جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تثمينه ما ورد اليوم الثلاثاء، في كلمة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني

من أفكار تتّسم بالوضوح، وتؤكّد الثبات على المواقف التي سبق أن عبّر عنها في أكثر من مناسبة، من الإلتزام بالإطار الدستوري

والحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض المنطق الذي يقود البلاد نحو المجهول، وتغليب روح الحوار على الإنسياق وراء الأفكار التي لا تخدم

الوطن ولا تراعي تطلعات الأجيال في جزائر قويّة، موحّدة ومتضامنة، لا يحتكم فيها إلاّ لكلمة الشعب، مثلما أكده منشور فايسبوكي لصفحة الأرندي.

وإعتبر الحزب أن بلوغ الأهداف القصوى يمرّ عبر إنتخاب رئيس للجمهورية، يكون من صلاحياته ترجمة تطلعات الشعب

وتصورات الشركاء في الحياة السياسية وفق المنهج الديمقراطي المكرّس، يضيف ذات المصدر .

وبخصوص العدالة، أكد التجمع أنه يتقاسم نظرة قيادة الجيش إلى هذا الجهاز الذي يحتكم إلى قوانين الجمهورية في معالجة كل الملفات،

مهما كانت طبيعتها، وأن أي تدخل في عملها هو مساس بسلطتها وإستقلالية أحكامها، وفق ذات المصدر .

ودعا الأرندي، كل القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى ضرورة توظيف رصيدها في خدمة الوطن

وخبرتها في مؤسسات الدولة وتجاوز كل الاعتبارات، لتظل الجزائر فوق كل إعتبار، كما جاء في بيان الحزب .