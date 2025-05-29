الأرندي: تنصيب منذر بودن مكلفا بتسيير الحزب

تم اليوم الخميس تكليف منذر بودن، بتسيير شؤون حزب التجمع الوطني الديمقراطي “أرندي”، بصفة مؤقتة. مع تنصيبه رئيسا للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السابع للحزب.

وذلك خلال اجتماع انعقد صباح الخميس بمقر الحزب بـ بن عكنون (العاصمة)، أشرف فيه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ياحي مصطفى على تنصيب منذر بودن، مكلفا بتسيير “الأرندي”، ورئيسا للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر السابع.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، انسحابه من قيادة الحزب، وعدم ترشحه في المؤتمر السابع للحزب.