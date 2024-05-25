الأرندي: سنكون صفا واحدا من أجل رجل إجماع

ثمن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، إنجازات وإلتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال عهدته الرئاسية.

وقال ياحي، خلال تجمع للحزب، بولاية ميلة، اليوم السبت، أن الجزائر يبنيها رجل إجماع، وأن الأخلاق السياسية تجبر كل المناضلين أنها تبقى داخل أطر الحزب.

وأضاف ذات المسؤول، أن جزائر اليوم ليست جزائر 2019، لذلك سنواصل مسيرة الاصلاحات ودعم المكاسب الاجتماعية وتطويرها وهذا برجل إجماع والارندي يسيكون صفا واحدا من أجل رجل إجماع.

وتابع ياحي: “أنتم تعلمون أين بوصلة الأرندي متجهة، لأننا نؤمن بقوة بأن المرحلة الراهنة تتطلب بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل رجل توافق وطني يلتف حولة الشعب بقوة”.

وأكد ياحي، أن الشعب واعي بأهمية الإنتخبات الرئاسية المقبلة وحقيقة المخاطر والتهديدات والتي تقف ورائها قوى الشر. ودعا الشعب للخروج بقوة يوم 7 سبتمبر المقبل للتصويت بكل شفافية.