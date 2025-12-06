الأرندي: عقد اجتماع المكتب الوطني بتمنغست اليوم

أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن المكتب الوطني سيعقد اجتماعه اليوم السبت، بمدينة تمنغست وهذا لأاو مرة في تاريخ الحزب.

وجاء في في الصفحة الرسمية للحزب على صفحة الفايسبوك “لأول مرة في تاريخ حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وفي خطوة تعكس إرادة حقيقية للانفتاح على عمقنا الجغرافي والوطني، يعقد المكتب الوطني اجتماعه بمدينة تمنغست”.

كما أكد الأرندي أن هذا الاجتماع يُترجم إلتزام الحزب بالاقتراب من كل الربوع وتعزيز حضور العمل السياسي والتنظيمي في الجنوب الكبير.

