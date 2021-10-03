الأرندي عن تصريحات ماكرون: سلوك فج من رئيس فشل في الرقي بالفرنسيين

أدان التجمع الوطني الديمقراطي بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة لرئيس فرنسا المترشح لفترة رئاسية ثانية، ايمانويل ماكرون. واعتبرها سلوكا فجًّا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي، وفي غمرة الدعاية الانتخابية. التي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعب فرنسا ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون الدولي في أفريقيا والعالم.

ورفض التجمع الوطني الديمقراطي بشدة هذا التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام. وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر، قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري. وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا. الذي يخوض معركة البناء والتغيير وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامةٍ عن المختبرات الفرنسية.

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي يدعو الحكومة الجزائرية إلى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها. كما طالب بتنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح. واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية.

وحث التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة على رفع التجميد عن قانون التعريب وتفعيله. كما طالب بإنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية. مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.

وأشاد التجمع الوطني الديمقراطي بموقف الرئيس عبد المجيد تبون الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون. والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور. ومن ثمة يؤيد الحزب أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية.

وأكد التجمع الوطني الديمقراطي تمسكه بمطلب الاعتذار عن جرائم الغزاة المستعمرين الفرنسيين، الذين قهرهم أبطال المقاومة الوطنية. فظلت تلك عقدة تلاحق حكام فرنسا، وستبقى إلى الأبد تؤرقهم وتفضح تاريخهم الملطخ بدماء المقاومين في الجزائر والعالم.