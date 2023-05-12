الأرندي.. لائحة  البرلمان الأوروبي تتجنى بشكل فظيع على الجزائر 

عبر التجمّع الوطني الديمقراطي باستغراب واستهجان شديدين، على تجنّي لائحة البرلمان الأوروبي بشكل فظيع على الجزائر والمزايدة عليها في مسألة الحريات.

وذلك بما يشكل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدَة، باشرت منذ سنوات إصلاحات سياسيّة عميقة.

وأرست مؤسّسات دستورية حقيقية ومُعبّرة عن الإرادة الشعبية الصادقة.

وحسب بيان حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، فلقد ادان هذا السلوك العدائي لمؤسّسة أوروبية، مطعون في حيّادها وموضوعيتها ونزاهتها.

كما يشجب صمت نفس الأطراف التي تصاب بالعمى، حين يتعلّق الأمر بجرائم وانتهاكات يومية بحقّ الشعبين الفلسطيني والصحراوي. وهما يواجهان منذ عقود آلة الاحتلال الغاشم.

هذا ودعى “الأرندي” الطبقة السياسية والجزائريين كافة، إلى توحيد الجهود لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديّات.