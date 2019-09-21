الأرندي لم يفصل في مشاركته برئاسيات 12 ديسمبر

قرّر، المكتب الوطني لـ “الأرندي”، عقد دورة المجلس الوطني للحزب، بتاريخ 4 أكتوبر، قصد الفصل بمسألة الترشح لرئاسيات 12 ديسبمر.

وأعرب، التجمع الوطني الديمقراطي، عن ارتياحه لقرار تنظيم الانتخابات بهذا التاريخ، بعد اتخاذ جملة من التدابير الرامية لصون صوت الشعب.

وأكد الأرندي برئاسة عزالدين ميهوبي، على موقفه الداعم لإجراء الإستحقاقات في الآجال المحددة لها.

وهذا من أجل تمكين البلاد من استعادة سيرها الطبيعي في ظل مناخ دولي منقلب.

ودعا المكتب خلال لقاء ترأسه ميهوبي، مناضلي ومنتخبي وإطارات الحزب لمواصلة عملية تحسيس المواطن بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.