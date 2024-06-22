الأرندي: ندعم توجه رئيس الجمهورية.. الحزب لن يحيد عن أهدافه

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” مصطفى ياحي، إن الحزب لن يحيد عن أهدافه وغاياته النبيلة التي أنشئ من أجلها. ويبقى مرتكزا على عقيدته ومبادئه التأسيسية.

وأضاف ياحي خلال كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني، بتعاضدية العمال بزرالدة اليوم السبت أن عائلتنا السياسية أصبحت اليوم، تتغدى بإرثنا النضالي الذي يتعزز جيلا بعد جيل. بالتراكمات واستخلاص الدروس وجعل كل سحابة شك أو تشكيك لحظة للاستدراك والنهوض، لاستعادة الأمل من أجل مواصلة البناء ودعم مؤسساتنا الدستورية. مضيفا أن عائلة التجمع الوطني الديمقراطي ستبقى واحدة موحدة قوية، لا احتكار فيها للأفراد ولا للجماعات، ولا لتكتلات. وتبني مواقفها واختياراتها على أساس التحليل والاستشراف، وتقدير المصلحة العليا للجزائر. بالمسؤولية اللازمة. بل نؤمن بأن النضال القاعدي هو المعيار الأساسي للتقييم، والذي بفضله ظل الأرندي بالرغم من كل الصعاب متواجدا ومتوجا، ومحورا أساسيا في المشهد السياسي الوطني.

وأكد ياحي دعم الحزب للتوجه الإجتماعي للسياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية والرامية إلى حماية الطبقات الهشة من المجتمع. وضمان العيش الكريم للمواطن من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية، لأننا ندرك بأن راحة وطمأنينة المواطن تصب في تقوية اللحمة الوطنية والاستقرار الوطني. وتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين بأمننا واستقرارنا ووحدتنا.

كما أشار الأمين العام للأرندي، إلى دعم توجه رئيس الجمهورية الهادف إلى بناء اقتصاد وطني منتج للثروة بعيدا عن التبعية للمحروقات. مرتكزا على خلق بيئة ملائمة للفعل الاستثماري، وهذا من خلال محاربة البيروقراطية والفساد والتردد في اتخاذ القرار وغيرها من الشوائب التي تكبح عملية النمو والتطور.